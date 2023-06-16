Sağlığında yaptırdığı okulun öğrencilerine hayatını kaybettikten sonra da burs sağlıyor

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Sıtkı Erkek'in memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaptırdığı okul ile burada öğrenim gören öğrencilere, mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla destek veriliyor.



Taşköprü ilçesinde 1914 yılında dünyaya gelen ve 1938'de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Erkek, uzun yıllar İstanbul'da kurduğu şirketlerde çalıştı.

Sık sık doğup büyüdüğü memleketine gelen Erkek, 1985 yılında Taşköprü'de 44 bin metrekare alanda 25 derslikli okul, 7 atölye, 700 kişilik spor salonu, 180 kişilik pansiyon ve öğretmenler için lojman yaptırdı. Kampüs şeklinde tasarlanan Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kompleksinde 200 öğrenci eğitim görüyor.

Çocuğu bulunmayan Mustafa Sıtkı Erkek 2011, eşi Hikmet Erkek de 2018'de hayatını kaybettirdi. Tüm mal varlıklarını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan çift, böylece hayatlarını kaybettikten sonra da okula katkı sağlamaya devam ediyor.

Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Oğuz, AA muhabirine, Mustafa Sıtkı Erkek'in hayırsever bir bilim insanı olduğunu söyledi.

Erkek'in ilçeye çok önemli bir okul kazandırdığına işaret eden Oğuz, "Okulumuzu yapmış, daha sonra da yardımları sürmüştür. Kendisi ve eşinin vefatından sonra tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlamıştır. Türk Eğitim Vakfı da bu parayı öğrencilere burs olarak bağışlamaktadır. Bu sene okulumuzda 60 öğrenci burs aldı. Bunun yanında atölyelerdeki bazı makineler konusunda da okulumuza destek veriliyor." dedi.

Okulun bir fabrika gibi çalıştığını dile getiren Oğuz, "Bakanlığımız tarafından alınan anaokulu malzemelerinin 500'ü okulumuzda üretildi. Üretim devam ederken, döner sermaye kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimiz gelir elde etmekte." ifadesini kullandı.

- "Okul araç gereçlerimizi onun bursuyla alıyoruz"

Burs alan öğrencilerden Recep Cihan Türk ise mobilya bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Atölyede dolap, kitaplık gibi şeyler üretiyoruz. Okurken mesleği öğreniyoruz." dedi.

Mustafa Sıtkı Erkek'in kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Türk, "Onun verdiği burslarla eğitim öğretimimiz daha kolay ilerlemekte. Hem okulumuz yaptırmış hem de verdiği burslarla eğitim öğretimimize katkı sağlamaktadır. Onun sayesinde konferans salonu, spor salonu gibi okulumuzda birçok bölüm var." diye konuştu.

Öğrencilerden Rıfat Alp Caferoğlu da bursun kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Okul araç gereçlerimizi onun bursuyla alıyoruz. İyi ki Taşköprü'den böyle bir insan çıkmış, okulumuzu yaptırmış." değerlendirmesinde bulundu.

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