Kastamonu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "kasten yaralama", "cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 38 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlı serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise savcılıktaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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