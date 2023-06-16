53 yıl önce ayrıldıkları okulda bir araya gelen mezunlar eski günleri andı

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KASTAMONU (AA) - ERKUT KARGIN - Kastamonu'da 53 yıl önce mezun oldukları okulda yeniden bir araya gelen 120 kişi, eski günleri yad etti.

Geçmiş yıllarda farklı illerde bir araya gelen Kastamonu Kız Öğretmen Okulu mezunları, bu sene 1970 mezunlarından Sevgi Bektaşoğlu'nun oğlu Erdem Bektaşoğlu'nun girişimiyle Kastamonu'da bir araya geldi.

Yıllar sonra Abdurrahman Paşa Lisesinin kullandığı binada bir araya gelip hasret gideren ve aynı sıralara oturan 120 mezun, emekli edebiyat öğretmenleri Nail Tan'dan ders de gördü.

Nail Tan, AA muhabirine, 1965-1968 yıllarında Kastamonu Kız Öğretmen Okulunda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptığını söyledi.

Öğrencilerine 50 yılı aşkın zaman sonra aynı okulda ders anlattığı için mutlu olduğunu dile getiren Tan, "Öğrencilerimle eski günleri yad ettik. Onlara edebiyat dersiyle beraber, hayatta başarılı olmaları için gereken öğütlerimi hatırlattım. Öğretmenliği sadece bazı bilgileri ezberletmek olarak düşünürsek çok yanlış yapmış oluruz." dedi.

Öğretmen okullarında öğrencilerin hayatın her yönüne karşı hazırlandığını belirten Tan, "Nitekim bu okulun dersleri arasında 'ev işi' diye bir ders vardı. Öğrencileri hayata hazırlamak için büyük çaba gösterirdik. En başarılı öğretmenlerin bu okullarda öğretmenlik yapmaları sağlanırdı." diye konuştu.

- "Buluşmalarımızda 15-16 yaşlarımıza dönüyoruz"

Mezunlardan Lütfiye Topçu ise Yalova'dan geldiğini ve öğretmeniyle yeniden buluşmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Arkadaşlarıyla anılarını paylaştıklarını dile getiren Topçu, "Öğretmenimizin anlattıklarının çoğunu hep beraber yaşadık. Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya okulumuza geldiğinde onlara öğrenci olarak misafirperverlik yaptık. O günün heyecanını hiç unutmuyorum." ifadelerini kullandı.

Havva Koç da hiçbir buluşmayı kaçırmadığını vurgulayarak, "Buluşmalarımızda 15-16 yaşlarımıza dönüyoruz. Çok güzel anılarımız var. Üzüldüğümüz, ağladığımız günlerimiz de oldu. Anne babadan uzak olduğumuz için birbirimize anne, baba, kardeş olduk. Bağlılığımız buradan geliyor." dedi.



Meral Batur, okullarını gezip gördüklerini belirterek, "Okulumuz çok güzel dizayn edilmiş, harika olmuş. Sınıflarımıza girdik, sıralarımıza oturduk. Öğretmenimizin dersleriyle o anları yaşadık." diye konuştu.



Okulda bir araya geldikleri için duygulu olduklarını söyleyen Batur, "Öğretmenlerimize sarıldık ve çocuklaştık. İyi ki yolumuz buradan geçmiş, çok mutlu ve gururluyuz. Allah ömür verdikçe her yıl bir araya gelip bu güzel anı yaşayacağız." dedi.



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