Kastamonu'da "Türk Müziği Korosu" konser verdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezince oluşturulan "Türk Müziği Korosu" konser düzenledi.

Farklı meslek gruplarından 55 kişinin bulunduğu koro, Said Demir'in orkestra şefliğinde Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahne aldı.

Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan çeşitli parçaları koro ve solo şeklinde seslendiren ekibe, katılımcılar da zaman zaman eşlik etti.

Konserin ardından koro ekibi "İyi ki doğdun Valim" diyerek Vali Avni Çakır'a sürpriz doğum günü yapıp pasta kesti.

Çakır, ekibin gösterdiği performansı tebrik ederek, "Doğum günümün kutlanması beni çok onore etti. İnşallah hep birlikte sağlıklı, huzurlu yıllarımız olur." dedi.

Orkestra şefi Demir ise konsere olan ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.





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