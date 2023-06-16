Kaymakam Tutar, köy ziyaretlerinde bulundu

YKS puan ve net hesaplaması nasıl yapılır?

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, vatandaşlarla buluşma gezileri kapsamında köyleri ziyaret etti.

İlçeye bağlı Akıncılar, Çal, Ulucak, Cevizlik, Tatlıca, Şenyurt köylerine ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Tutar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tutar, vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledikten sonra köylerde incelemelerde bulundu.

İncelemelere İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Yazkan ile İlçe Özel İdare Müdürü Metin Şahbaz da katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.