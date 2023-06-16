Cide'de öğrenciler konser verdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde konser düzenlendi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan koro tarafından Cide Belediye Kültür Merkezi'nde konser verildi.

Okul müdürü Ertuğrul Akbaş, katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Öğrenciler tarafından gitar, piyano ve saz çalınırken, şarkılar söylendi.

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