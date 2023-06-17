Kastamonu'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Satı B'nin kullandığı otomobil, Malyas mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Hatice B, Yasemin B. ve Ümmü B. yaralandı.

İhbar üzerine yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.