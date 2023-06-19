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İstiklal Madalyalı ilçe İnebolu'da "Uluslararası İnebolu Sempozyumu" başladı

AA

İstiklal Madalyalı ilçe İnebolu'da "Uluslararası İnebolu Sempozyumu" başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 7 üniversiteden 34 akademisyenin katılımıyla Uluslararası İnebolu Sempozyumu başladı.

İnebolu Türk Ocağı Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesince düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali görmemesine rağmen cephe gerisindeki hizmetleriyle İstiklal Madalyalı tek ilçe unvanını kazanan İnebolu'nun tarihi, arkeolojisi, ekonomisi, edebiyatı ve coğrafyasının ele alınacağı sempozyumda konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu'nun, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Baycar, şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelesinde Türkiye'nin mühimmat ve silah sıkıntısı yaşandığı en sıkıntılı dönemlerde, imdadına can suyu niteliğinde olan o silahlar mühimmatlar İnebolu'dan gitti. Dolayısıyla 2 yıldır burada görev yapıyorum. Bir çok araştırma, kitap, çalışma inceledik. Şu gözlemi yapabiliriz ki Türkiye'nin şu an bağımsızlığının bir katkısı da burada İnebolulu atalarımızdan oldu. Onlara gerçekten minnet ve şükran borcumuz var. Dolayısıyla bizim bu gizli kalmış hazineleri tüm Türkiye'ye duyurmamız lazım. Bu çalışma biraz da minvalde ortaya çıktı."

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ise İnebolu'nun tarihini ve önemini kitaplaştırmak istediklerini anlattı.

Konferansın düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Şerif Demir de 10 ay önce İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın kendisini aradığını söyledi.

Baycar'ın İnebolu'nun geçmişi, tarihi ve öneminin kayda geçirilmesi için akademik çalışma yapılması talebinde bulunduğunu aktaran Demir, "Şüphesiz 100 yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetin onuru ve gururu içindeyken böyle bir rüyanın gerçeğe dökülmesi bizim en büyük onur, en büyük gururlardan birisi oldu. Öncelikli olarak Sayın Kaymakamıma, bu rüyanın gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan değerli Belediye Başkanımız Mustafa Huner Özay'a ayrı ayrı şükran duygularımı sunmak isterim." diye konuştu.

Demir, sadece İnebolu ile ilgili değil Kastamonu ile ilgili de önemli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Kastamonu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Trabzon Üniversitesinden 34 akademisyenin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

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