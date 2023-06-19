Kastamonu'da dernekler "aynı çatı" altında hizmet verecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından temeli atılan Dernekler Binası ile dernekler aynı binada hizmet verecek.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kardelen Sokak'ta inşa edilecek Dernekler Binası için temel atma töreni düzenlendi.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, derneklerin valiliğin görev sahasındaki çok önemli uğraşlardan biri olduğunu kaydetti.

Daha önceki dernekler binasının ömrünü doldurması sebebiyle yıkıldığını anımsatan Çakır, "Bu anlamda da sivil toplum kuruluşlarımızın ciddi bir mağduriyeti oluştu. Ben de sürekli yer bulunma talepleriyle karşılaşıyorum. Bir kısmını geçici yerlerde konuşlandırdık. Bir kısmı home office çalışmalarını yürütüyor. Neticede Kastamonu’da sivil toplumların çok güçlü olduğunu düşündüğümüz zaman bu konudaki aciliyet çok üst seviyede." diye konuştu.

Kastamonu'daki STK'ların sayısal ve faaliyet anlamında da etkin olduğunu belirten Çakır, şunları söyledi:

"Çok acil bir hizmet binasına ihtiyaç vardı. Şehrimizin imkanları da belli. Kamudaki onlara tahsis edeceğimiz bina stokumuz da çok fazla olmadığı için bu konuda birini memnun edip birini memnun etmemek de söz konusuydu. Tamamı olmasa da çok büyük bir kısmının sorunları bu hizmet binasıyla çözülmüş olacak. O yüzden çok isabetli ve güzel bir hizmet olmuş. İnşallah hep beraber STK'larımızla, Kastamonu insanımıza en üst düzeyde hizmet noktasında el birliğiyle çalışmalarımızı devam ettiririz."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, "Daha fonksiyonlu bir bina yapalım ve derneklerin ihtiyaçlarını giderelim istedik. Bu projenin temelinde bu düşünce yatıyor. Burada seminer ve proje odaları da olacak. İnşallah derneklerimize tahsis edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra protokol temelin atılması için birlikte butona bastı.

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