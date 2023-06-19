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Akademisyenler "Uluslararası İnebolu Sempozyumu"nda ilçenin tarihi önemini anlattı

AA

Akademisyenler "Uluslararası İnebolu Sempozyumu"nda ilçenin tarihi önemini anlattı

KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali görmemesine rağmen cephe gerisindeki hizmetleriyle İstiklal Madalyalı tek ilçe unvanını kazanan İnebolu'da düzenlenen Uluslararası İnebolu Sempozyumu'nda akademisyenler ilçenin tarihi önemine işaret etti.

İnebolu ilçesindeki çeşitli konferans salonlarında bugün başlayan ve yarın sona erecek konferansa 7 üniversiteden 34 akademisyen katılıyor.

Kastamonu Üniversitesi, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesince düzenlenen sempozyuma katılan Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Çiçek, AA muhabirine, Türkiye'de yerel tarih çalışmalarının 1980'lerden sonra hızlandığını belirtti.

Çalışma alanının Milli Mücadele dönemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çiçek, "İnebolu olağanüstü bir öneme sahip. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra İnebolu aslında TBMM'nin dünyaya açılan kapısıdır. Bir taraftan İstiklal Yolu diyoruz, hem lojistik hem de insan gücünü karşılayan bir ilçe olmanın yanında öbür taraftan diplomatik olarak TBMM'nin dünyaya açılan kapısı, penceresi olma özelliği taşıyor. Birçok diplomatik temsilci 1920-1923 sürecinde bu kapıdan giriş ve çıkış yaptı. Ukrayna, Rusya, Fransız elçisi ve esir değişimleri bu ilçenin limanında yapılmış oldu. Buradan giriş ve çıkışlar sağlanmış oldu. Bu açıdan da son derece önemli bir ilçe olma konumuna sahip." dedi.

Çiçek, sempozyumla İnebolu'nun tarihsel süreç içindeki yerini ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz da Kastamonu ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Sempozyumun önemine değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Bugün bir ilki yaşıyoruz. İnebolu, Milli Mücadele tarihimizde gerek lojistik, gerek sivil ve askeri personel naklinde İstiklal Yolu anlamında önemli bir bölge. Buranın tarihine özel bir sempozyumla yer açıp sadece tarih değil ekonomi, sosyal alanlar, halk kültürü, edebiyat, turizm gibi pek çok alanda hocalarımız iki gün içerisinde akademik çalışmalarını sunacak. Hem İnebolu'nun tarihini, hem geleceğe ait İnebolu'nun kalkınması, gelişmesiyle ilgili önceliklerinin neler olacağı da bu sempozyumdan çıktı olarak çıkacak. Tarihi değeri olan bir şehrin bugünkü durumu tarihten getirdiği tecrübe geleceğin İnebolu'suna bakmaya çalışıyoruz."

Sempozyuma yoğun bir ilginin olduğunu aktaran Yılmaz, "Büyük bir teveccüh var. İnebolu özelinde çalışmış olanların daha çok davet edilmiş olduğu bir sempozyum. Hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmış olduk. Hem akademik olarak hem de İnebolu için güzel neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



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