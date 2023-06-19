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"Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz" projesinin kapanış programı yapıldı

AA

"Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz" projesinin kapanış programı yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun manevi ve kültürel değerlerinin Türkiye'ye tanıtılmasının hedeflendiği "Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından 7 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında konferans ve paneller düzenlendi, kültürel kıyafetler gün yüzüne çıkarıldı. Kente gelen depremzedelere şehre özgü yöresel yemekler ikram edilip geleneksel el sanatları hakkında bilgi verildi.

Proje çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde Küre ilçesinin "Göynükte ay doğdu" isimli türküsü literatüre kazandırıldı. Eserin bulunmasına katkı sağlayan Küreli usta öğretici Nihan Cengiz Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan programda parçayı seslendirdi.

Programın burada düzenlenen kapanış programına eşi Bahar Çakır ile katılan Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, projenin, Valilik olarak desteklemekten büyük keyif aldıkları projelerden biri olduğunu söyledi.

Üç yıldır artan bir ivmeyle Kastamonu'daki kadınların oluşturmuş olduğu projeleri büyük bir memnuniyetle desteklediklerini ve bunu devam ettireceklerini dile getiren Çakır, "Projemiz çok anlamlı. Kastamonu gerçekten de çok kadim bir şehir, çok kadim bir kültürü bünyesinde barındırıyor. Gelenekleriyle, görenekleriyle, yüzyıllardır bozulmamış. Bu anlamda her türlü bizi biz yapan değerleri bu proje içerisinde bulabilirsiniz." diye konuştu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan ise kültürün bir toplumu millet yapan unsurların başında geldiğini ve bu nedenle bilime ve kültüre sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesinde doktora eğitimini sürdüren Rugeş Demir tarafından meddah gösterisi yapıldı.

Kentteki sanatçılar tarafından Kastamonu türküleri seslendirildi.

Programa, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.




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