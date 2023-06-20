Cide'de deniz sezonu başladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz sezonu açıldı.

Hava sıcaklığının zaman zaman 28 dereceyi bulduğu ilçede sahile gelen vatandaşlar denize girerek serinledi. Kasaba Plajı deniz girmek isteyenlerin tercihlerinden biri oldu.

Cide Liman Başkanı Muhammed Çetinkaya, AA muhabirine, denize girmek isteyenlerin bölgeye gelmeye başladıklarını söyledi.

Cide'nin uzun sahilleri ile tanındığını ifade eden Çetinkaya, "Cide yaz sezonu yoğun turist çeken Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip ilçesidir. Havaların da ısınmasıyla turizm sezonu başladı ve plajlarımız hareketlenmeye başladı. 3 Temmuz'da da Kabotaj Bayramı dolayısıyla denizde yarışmalarımız ve kutlamalarımız olacak. Şimdiden herkesin katılımlarını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza keyifli tatiller geçirmelerini diliyorum." dedi.





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