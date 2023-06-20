Tosya Belediyesi asfalt ve kilit parke çalışmasına başlayacak

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KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sıcak asfalt ve kilit parke ile üstyapı revizelerine başlayacaklarını bildirdi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Metal Sanayi Camisi önünden başlayarak Metal Sanayi Caddesi'nin bir bölümünü, zemin hazırlık çalışmalarının ardından sıcak asfaltla kaplanacağını kaydetti.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yine üst yapının tamamen kazınarak dolgusunun yapılacağı anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Mahallede sıcak asfaltla ulaşımdaki tüm sıkıntılar ortadan kalkacak. Aynı zamanda Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde de kilit parke noktasında revizeye ihtiyaç duyulan tüm alanlar tek tek belirlenirken, bu bölgelerde de ekiplerimiz uygulamalarını hızlıca tamamlayacak. Tüm bu çalışmalara ek olarak yatırımların kaliteli ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla yağmur ve sel suyu giderlerinin bakımları da yapılarak esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak."





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