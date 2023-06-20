Kastamonu Üniversitesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinde akademisyen ve personele uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı.

Akademisyen ve personelin katıldığı seminerde, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (Uyuma) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.





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