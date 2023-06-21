Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapmak istiyor

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Boks Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 6 sıklette de olimpiyat vizesi almak istiyor.

Milli takım, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın düzenleneceği ülkeye gitti.

Polonya'da bugün açılış töreni ile resmen başlayacak şampiyonada, kadınlarda Türkiye'yi 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Büşra Işıldar temsil edecek.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara kota verildiğini hatırlatan Yiğit, "İlk müsabakada kotamızı alıp işi bitirmek, olimpiyatlara kadar yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu kota maçından başka iki tane daha kota maçı var. Biz planladığımız gibi burada kotamızı alırsak olimpiyata kadar önümüzde engel yok. Daha net bir kafayla, net bir motivasyonla olimpiyatlara daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır kamp yaptık. Burada yeni bir sporcu yok. Hepsi sıkletinde iyi sporcular." dedi.

Sporcularına güvendiğini vurgulayan Yiğit, "Biz inşallah bir aksilik olmazsa 6'da 6 yapmak istiyoruz. Onu da bu Avrupa Oyunları'nda yapmak istiyoruz." dedi.

Milli boksör Gizem Özer ise kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, üniversiteler arası dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Avrupa Oyunları'na daha önce katılmadığını belirten Özer, "Hayalim Avrupa Oyunları'nda vize alıp olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.





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