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KASTAMONU (AA) - İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tespit ettikleri aracı şehir girişinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 66,81 gram metamfetamin ile 0,48 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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