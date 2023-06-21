Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Pınar K. yönetimindeki 37 BB 139 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Şebnem B. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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