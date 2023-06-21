Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bülent Özel (32) idaresindeki 06 CYB 836 plakalı hafif ticari araç, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı mevkisinde Serkan Akkayagil (51) yönetimindeki 34 GGD 021 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kaan Erkek (34) ve Süleyman Nazif Garipağaoğlu (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle zarar gören sinyalizasyon direği Karayolları ekiplerince değiştirildi.

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