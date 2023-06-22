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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Baki idaresindeki 34 LE 4331 plakalı otomobil, Subaşı köyü mevkisinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Baki, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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