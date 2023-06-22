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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Baki idaresindeki 34 LE 4331 plakalı otomobil, Subaşı köyü mevkisinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Baki, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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