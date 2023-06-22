Kastamonu'da reçeteye tabi hapları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, uyuşturucu niteliği bulunan reçeteye tabi hapları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin takibe aldığı İ.A'nın (73) hastanelerde kendisiyle eşi için yazılan reçeteye tabi uyuşturucu etkisi olan hapları sattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.



Savcılıkta ifadesinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.



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