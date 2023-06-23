Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.





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