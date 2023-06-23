Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu ve Çankırı İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

İki ilin emniyet personelinin ortak yürüttüğü operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K'nin üzerinde ve Kastamonu'daki ikametinde yapılan aramada 19,24 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 0,41 gram kenevir tohumu ile 1,05 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.