Kastamonu'da gönüllü imamlar Kur'an kursunu boyadı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde görev yapan imam hatipler, Kur'an kursunu boyadı.

Cide Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren 114 öğrencinin eğitim gördüğü Hateme Ana Merkez Kız Kur'an Kursu'nun boyanması için imamlar bir araya geldi. 15 gönüllü imam, 6 katlı binanın içini il birliğiyle boyadı.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, gazetecilere, imamların birlik beraberlik içinde çok güzel bir işe imza attığını dile getirerek, "Arkadaşlar sağ olsunlar, büyük özveriyle 3 günde burayı boyadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cide Müftüsü Hasan Rami Kara da maddi anlayışın yükselişte olduğu günümüzde yapılan hayır yarışının her türlü takdirin üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Başta hayırda yarışan imamlarımız olmak üzere hayrın çeşitli aşamalarında katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hayırlarının kabullerini dilerim." diye konuştu.

İmam Hatip Zekai Abay ise hep birlikte çalışarak binayı boyadıklarını anlattı.

Ziya Sulhi Eren de imam arkadaşlarıyla gönüllülük hareketi oluşturduklarını kaydetti.





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