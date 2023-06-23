TÜKODER'den tüketicilerin bayramda mağduriyet yaşamaması için öneriler

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KASTAMONU (AA) - Tüketici Haklarını Koruma Derneği (TÜKODER) Kastamonu Şube Başkanı Semra Kırıkoğlu, tüketicilerin Kurban Bayramı alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması için TSE markalı ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirtti.

Kırıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram alışverişleri yapılırken paketlenmiş ürünlerin son kullanım tarihine dikkat edilmesi ve alışveriş fişlerinin alınması gerektiğini vurgulanarak, paket açıldıktan sonra olumsuzluk tespit edilen ürünlerin satıcıdan iade oluşturulamadığı durumda Tüketici Hakem Heyetine başvurabilecekleri aktarıldı.

Market alışverişlerinde alınan et, börek, tatlı gibi ürünlerin gramajı yüksek kağıt ve kutulu ambalajlarla tartılabildiğini kaydeden Kırıkoğlu, "Bu durum haksız kazançtır ve tüketicilerin gözünden kaçmaktadır. Söz konusu şikayetlerin Ticaret İl Müdürlüğüne yapılması uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erken rezervasyon fırsatı ile tüketici ilgisini çeken şirketlerin sahte olabileceğine işaret eden Kırıkoğlu, "Sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılacak dolandırıcılıklardan korunmak için TÜRSAB doğrulama kodu kullanılarak sitelerin ve konaklama şirketlerinin güvenirliği kontrol edilmelidir. Tatilcilerin, sosyal medyada tatil planlarını paylaşmaktan kaçınmaları da önemli bir nokta. Hırsızlık mağduriyetini önleyecek bir tedbir olacaktır." açıklamasında bulundu.





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