Haber alınamayan bekçinin bulunması için Kastamonu'da çalışma yürütülüyor

KASTAMONU (AA) - Kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması amacıyla Kastamonu'da arama çalışması gerçekleştiriliyor.
Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Ender Y'den haber alamayan yakınları, 21 Haziran Çarşamba günü emniyete kayıp ihbarında bulundu.
Yapılan incelemede, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otelde geceyi geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edilen Ender Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve komando birlikleri, polis, AFAD ve UMKE ekipleri iz takip köpekleriyle bölgede arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalarda Ender Y'ye ait bir ize henüz rastlanmadı.