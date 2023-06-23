KASMEK kurslarından 2 bin 500'ün üzerinde kişi yararlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince iki sene önce faaliyete geçirilen Kastamonu Eğitim Merkezinde (KASMEK) verilen kurslardan 2 bin 500'ün üzerinde kursiyer faydalandı.

Belediyenin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği çerçevesinde açılan robotik kodlama, piyano, bağlama, keman, tiyatro, halk oyunları gibi çeşitli kurslardan 2 bin 543 kişi yararlandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, kurslara katılan herkesin ücretsiz şekilde aynı kalitede hizmet aldığını söyledi.

Kursiyerlere kurs materyalleri de sağladıklarını belirten Vidinlioğlu, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurslar var ancak bu tarzda ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Halkımız bu projeye sahip çıktı. Bugün 1314 vatandaşımız ön kayıt yaptırmış. 2 bin 500'ün üzerinde hemşehrimiz kurslarını tamamlamış." dedi.





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