Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kılıçlı köyünde Necati Gürses'in kullandığı 18 AC 411 plakalı traktör, köy yakınlarında devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Gürses'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gürses'in cenazesi otopsi için morga konuldu.



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