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Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası olan U.H. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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