Kastamonu sınırlarından geçen kara yolunda bayram yoğunluğu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçen Tosya ilçesinden geçen D-100 kara yolunda, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların kullandıkları araçların yoğunluğu sürüyor.



Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla hareket eden vatandaşların D-100 kara yolundan Samsun istikametine geçişleri devam ediyor.

İlçenin Yazıçam mevkisinde bulunan rampalarda, şehir giriş ve çıkışlarında bulunan üst geçitlerde ve Sapaca köyü mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde ise diğer istikamete oranla trafik normal seyrediyor.



Maddi hasarlı trafik kazaların da meydana geldiği yolda görev yapan Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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