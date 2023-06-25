Kastamonu'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 37 NZ 666 plakalı minibüs, Kastamonu- İnebolu kara yolunun Küre ilçesi yakınlarında A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından otomobil alev aldı. Tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.







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