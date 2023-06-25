Kastamonu'da kayıp bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması amacıyla 4 gün önce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yakınlarının haber alamadığı Ender Y'yi bulmak için 4 gün önce jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, Ender Y. ile ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Amasya'da bekçi olarak görev yapan Ender Y'den haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine 21 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı. Ender Y'nin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, geceyi bir otelde geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edilmişti.









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