Tosya'nın ilçe giriş çıkışları yenileniyor

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KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe giriş çıkışlarında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir giriş ve çıkışları üzerinde yürüttükleri yenileme çalışmaları sayesinde Tosya'nın eşsiz bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Belediye olarak yaptıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Kavaklıgil, "Son olarak Kastamonu Caddesi'nde bordür taşlarının revize edilmesiyle birlikte bin metrekare çim, oya ağacı, süs eriği ve zakkum gibi çok yıllık süs bitkileriyle alanın tamamında peyzaj çalışmalarımızı tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

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