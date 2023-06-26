Kastamonu'da sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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