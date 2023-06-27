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Depremzede Adıyaman Gençlik ve Spor çalışanları, Kastamonu'da kampa katıldı

AA

Depremzede Adıyaman Gençlik ve Spor çalışanları, Kastamonu'da kampa katıldı

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları Kastamonu'da kampa katıldı.

Aileleriyle kampa katılan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda depremin yaşattıklarından uzakta, 5 gün doğayla iç içe zaman geçirdi.

Misafirler kampta, bisiklet, okçuluk, paintball, tenis, voleybol ile futbol gibi sportif etkinliklerle günlerini değerlendirdi.

Gönüllü kamp lideri Gözdenur Ceyda Doğruyol, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının deprem bölgesinde ve diğer illerde depremzedelerin her an yanında olduğunu söyledi.

Birlikte birçok etkinlik yaptıklarını anlatan Doğruyol, "Aktivitelerimiz ve sportif faaliyetlerimizin yanı sıra gezilerimiz oldu. Çocuklarımızla sokak oyunları oynadık. Birçok aktivite yaparak acılarını biraz da olsa hafifletmek istedik. Çocuklarımızla oyunlar oynarken onların yüzündeki gülüşü görmek, onlara biraz da olsa umut olmak bize de çok iyi geldi." dedi.

Kampa katılan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verdikleri destek için teşekkür ederek, "Bakanlığımızın hazırladığı kampta gerek personelimiz gerekse yakınları çok güzel zaman geçirdi. Bütün aktiviteler dolu dolu geçti. Bir depremzede olarak buradan keyifle ayrılacağım. Hepimiz buradan keyifle döneceğiz." diye konuştu.

- "O acıyı biraz da olsa dindirmek için buradayız"

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Haluk Erdoğan, deprem felaketinde büyük kayıplar verdiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte başta çocuklarımız olmak üzere büyük travma yaşadık. Sayın Bakanımız özellikle felaket olan bölgelerdeki personelin bir nevi kafa dinlemeleri, terapi yapabilmeleri için bizi burada ağırlıyor. Buradaki arkadaşlarımız bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Ailece buradayız, o acıyı biraz da olsa dindirmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da depremi en acı şekilde yaşadıklarını vurgulayan Hilal Bulut, şunları kaydetti:

"Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampta bize her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunuyor. Çok zor günler geçirdik, büyük travmalar atlattık. Depremin izini hala üzerimizde atamadık. Böyle bir kamp bize psikolojik açıdan çok iyi geldi. Burada bir nebze geçmişin izlerini silmeye çalıştık. Özelikle depremden etkilenen gençler ve çocuklarımız için sosyal faaliyetler çok iyi oldu."

Emir Osman Bulut, kampta çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kampı ziyaret eden Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, depremzedelerle bir süre sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.


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