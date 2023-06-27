Kastamonu'da çıkan yangında 2 otomobil ile 2 minibüs zarar gördü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden sıçrayan alevler park halindeki 3 araçta da hasar oluşturdu.

Hüseyin Topcu idaresindeki 37 LD 323 plakalı otomobil, Tabakhane Mahallesi Yüzbaşı Cengiz Topel Sokak'ta seyir halindeyken alev aldı.

Yangın kısa sürede çevrede park halindeki iki minibüs ve bir otomobile de sıçradı.

Çağrılan itfaiye ekiplerinin geçeceği yolda park halinde bulunan traktör römorku ise vatandaşlarca kenara çekildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Hüseyin Topcu'ya ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da hasar oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Topcu, 112 Acil Sağlık görevlilerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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