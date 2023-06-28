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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu

AA

Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralananlar hastanelere başvurdu.

İl genelinde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 72 kişi, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Aydın Çiftçi, gazetecilere, kurban keserken ayağı kaydığı için bacağındaki tendonların zarar gördüğünü söyledi.

Hayvan keserken çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Kol, bacak, bel kısımlarına dikkat etsinler, yoksa benim gibi bu şekilde bacağı çıkarabilirler." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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