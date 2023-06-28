Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İbrahim A. idaresindeki 34 BST 515 plakalı otomobil ile Uğur B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Uğur B, 112 Acil Servis ekiplerinde Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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