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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı:

KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Sadece buna ağaç yanması olarak bakmayın. O ekosistemde ne varsa bütün canlıların bir daha geri dönmemek üzere yok olduğunu göz önüne alın. Ayrılan, belirlenen alanlara bu tür etkinlikler için gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım." dedi.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yumaklı, gazetecilere, baba ocağında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun tarihteki öneminden bahseden Yumaklı, "Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki İnebolu'nun fonksiyonu bile, İnebolu'dan Ankara'ya Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üstü olduğunu anlatmak bile başlı başına bir olaydır. Türk sinema sektörüne bu konuda Kastamonu'nun sadece o dönemini anlatsalar, mazileri 100 yılı bile geçmemiş ülkelerin sinema sektöründen çok daha fazla malzeme bulabileceklerini söyleyebilirim. Böylece bir çağrıda bulunmuş olalım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yumaklı, yaralananlara da acil şifa diledi.

Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresinde Tarım ve Orman Bakanlığına ait birimlerin yoğun faaliyet içinde olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Halen de devam ediyorlar. Bununla ilgili buradan sadece Kastamonu için değil, bütün Türkiye için ifade etmek istiyorum. Herhangi bir sorun olduğunda Bakanlığımızın ilgili birimlerine arkadaşlarımız, kardeşlerimiz başvurabilir. Elbette bugün için belki çok erken gibi nitelenebilir ama bu duyuruyu da yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda, bunu da tüm Türkiye'ye bir mesaj olarak vereyim, Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak. Hatta üreticilerimizin o noktalara getirirkenki nakliyedir, oradaki bakım ve besleme maliyetidir, bunları telafi edecek primleri de üzerlerine ekleyecekler."

Kurban Bayramı dolayısıyla ormanlara piknik yapmak için giden vatandaşları da uyaran Yumaklı, yangınların büyük bölümünün insan hatasından kaynaklandığını vurguladı.

Herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını isteyen Yumaklı, "Sadece buna ağaç yanması olarak bakmayın. O ekosistemde ne varsa bütün canlıların bir daha geri dönmemek üzere yok olduğunu göz önüne alın. Ayrılan, belirlenen alanlara bu tür etkinlikler için gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Ateş yanabilecek veya buradaki mangal gibi şeylere izin verilen yerlerde bile o ateşin söndürülmesiyle ilgili gereken bütün tedbirlere riayet edelim. Ormanlara gözümüz gibi bakalım. Çünkü bizim en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl ortalama 11 dakikada müdahil olmuştuk, bu yıl ki hedefimiz 10 dakikaya indirmek." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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