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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'nun tarihi mekanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA

Kastamonu'nun tarihi mekanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun tarihi mekanlarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kentin tarihi Nasrullah Meydanı'na gelen vatandaşlar burada dinlenerek iş yerlerinden alışveriş yapıyor.

Münire Sultan Medresesi'ndeki butik dükkanlarda da yoğunluk bulunuyor.

Kadir Bilici, AA muhabirine, İstanbul'dan Kastamonu'ya akrabalarını ziyaret etmek için geldiğini söyledi.

Nasrullah Meydanı'nı çok beğendiğini anlatan Bilici, "Kastamonu çok güzel bir şehir. Tarihi ve kültürel yerlerini gezdim. Herkesi Kastamonu'ya bekliyorum. Mükemmel bir yer. Gelmelerini görmelerini arzu ediyorum." dedi.

Tarihi Münire Medresesi'nde faaliyet gösteren restoranın işletmecisi Yavuz Emen ise 9 günlük tatil dolayısıyla vatandaşların Kastamonu'ya akın ettiğini söyledi.

Vatandaşların genelde bireysel olarak geldiğini ifade eden Emen, "Turlarla gelenlerde bazen zorluk çekiyoruz. Bu şekilde gelmeleri bizi daha mutlu ediyor. Gezmeleri gereken yerler hakkında bilgi veriyoruz. Çok yoğunluk var. Malzememiz bitiyor. Bu bayram bizi mutlu etti. Vatandaşlar genelde banduma ve etli ekmek yemek istiyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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