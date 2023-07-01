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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küre Dağları'nda 500 metre kayan yol yeniden inşa ediliyor

AA

Küre Dağları'nda 500 metre kayan yol yeniden inşa ediliyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 Haziran'daki şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 500 metre kayan Küre Dağları Karacakaya mevkisindeki köy grup yolunun onarılması için çalışmalar sürüyor.

Çatalzeytin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 15 köyü ilçe merkezine bağlayan Karacakaya-Yunuslar Grup Yolu'nda yaklaşık 100 metre genişliğinde, 500 metre derinliğinde heyelan oluştu.

Küre Dağları'nda bulunan alanda kayan toprak kütlesi, Akçay Deresi'ne kadar indi. Bölgede köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, kapanan grup yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AA muhabirine, bu sene yağışların geçen yıllardan farklı olarak özellikle kırsal alanları daha fazla etkilediğini söyledi.

Yağışların büyük heyelanlara neden olduğunu vurgulayan Sinsi, "Özel İdaremiz ve DSİ Genel Müdürlüğünün bu konudaki tecrübesi ile kısa sürede sürece müdahale ettik. Ulaşımı olmayan köy yolumuz bulunmuyor." dedi.

Kalıcı yolların hizmete sunulması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sinsi, "3 ekskavatör, 1 dozer ve kamyonlarımızla bölgede yoğun şekilde çalışıyoruz. Son yağışta 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen heyelanlardan daha büyük heyelanlar oldu. Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve İnebolu ilçelerimizde çok büyük heyelanlar olmasına rağmen ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor. Bayramda köye gelen vatandaşlarımızın yol ve içme suyu altyapısı açısından sıkıntı yaşamamaları için mesaimiz 24 saat devam ediyor." diye konuştu.

- "Ulaşım sorunu olan köyümüz bulunmuyor"

Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu da Vali Avni Çakır'ın desteğiyle heyelan nedeniyle zarar gören köy yollarının onarılması için kısa sürede çalışmalara başladıklarını anlattı.

Yağışta 18 köy yolunun hasar gördüğünü ama bu yılları hızlı şekilde ulaşıma açtıklarını belirten Akdağoğlu, "Ulaşım sorunu olan köyümüz bulunmuyor. Gördüğümüz alanda 300 bin metreküp toprak kayması oldu. 10 gündür çalışıyoruz. Bayramdan hemen sonra 3-5 gün içinde bu yolu açmayı planlıyoruz. Burada inanılmaz hasarla zemin boşalmış şekilde. 2021 ve 2022 yılındaki yağışlarla toprağın doyum noktasına geldiğini, bu yılki yağışta da kaymanın olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Böyle bir heyelanı daha önce görmedim"

Kastamonu İl Özel İdaresinde görev yapan iş makinesi operatörü Fevzi Tırpan ise Çatalzeytin Karacaya-Yunuslar Grup Yolu'nu ulaşıma açmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Özel İdare olarak birçok felakette görev aldık. 2 yıl önce Bozkurt sel felaketinde de görev aldım. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görev yaptım. 10 yıldır makine operatörü olarak görev yapıyorum ama dağın böyle kaydığını, böyle bir heyelanı daha önce görmedim." diye konuştu.

Ekskavatör operatörü Cihan Boduroğlu önce dağın bir kısmını kademe yapıp sonra yolu diğer taraftan bağlayıp hizmete açacaklarını dile getirdi, "13 yıllık meslek hayatımda daha önce hiç böyle büyük bir heyelanla karşılaşmadım. Burada 500 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde kayma söz konusu." dedi.


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