Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yoğunluk yaşanıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile anılan ve Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi görmek için Türkiye'nin birçok yerinden Kastamonu'ya ziyaretçi geldi.

Külliye içinde bulunan Vakıf Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Asa suyu"ndan içip dua ederek "manevi huzur" yaşadı.

Kocaeli'nden gelen Seyfi Şener, AA muhabirine, külliyedeki maneviyatın çok güzel olduğunu söyledi.

Asa suyunu beğendiği ifade eden Şener, "Müzeyi de gezdik, çok güzeldi. Tarih kokuyor. Her Müslüman'ın gelip görmesini isteriz." dedi.

Gülşin Güler ise İstanbul'dan ailesiyle geldiğini, maneviyat olarak Kastamonu'nun çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Eyüp Sultan gibi bir huzuru var. Oraya girdiğinizde nasıl tüyler ürperiyorsa burada da aynısını oluyor." ifadesini kullandı.

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