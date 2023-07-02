MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaralanan Kavaklıgil'i ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yüksekten düşerek yaralanan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

Durmaz'ın ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Kavaklıgil, yaklaşık bir hafta önce yüksek bir yerden düşerek kaza geçirdiğini, vücudunun birçok yerinde yaralanma meydana geldiğini belirtti.

Kavaklıgil, "Sağ ayak bileğimde çatlak ve tendon kopması, sağ el bileğinde ve kuyruk sokumunda çatlak, ayrıca kafa bölgesinde 4-5 bölgede dikişle iyileştirilebilecek derin yaraların meydana geldi." ifadesini kullandı.

Çeşitli hastanelerde tedavi görerek evinde iyileşme sürecine girdiğini anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle ve sizlerin dualarıyla en kısa sürede birlikte olacağımıza yürekten inanıyor, güzel günleri beraber geçireceğimiz için heyecanlanıyorum. Arayarak yanımda olduğunu, geçmiş olsun dileklerini ileten muhterem Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, evimize gelerek ziyaret eden Genel Başkan Yardımcımız ağabeyim Sayın Sadir Durmaz beyefendiye ve ilk günden bu güne yanımızdan ayrılmayan üzüntümüzü en derin şekilde yaşayan, adeta etrafımızda pervane olan dostlarımıza arkadaşlarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize, hastanelerimizde gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, yardımcı hizmetler kadrosundaki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayrı ayrı hepinizden razı olsun. Bu vesile ile geçmiş Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sizlere Rabb'imden sevdiklerinizle güzel ve sağlıklı bir ömür diliyorum."





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