Kastamonu'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 10 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Abdurrahman Sarıkuş (29) idaresindeki 37 BN 484 plakalı otomobil, Kornapa köyü mevkisinde, Seyfettin Göktürk (84) yönetimindeki 19 ADT 356 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevim Şenol (18), Remziye Göktürk (78), Rabia Nur Sarıkuş (23), Alime (67), Ramazan (60), Gülfidan (31), Amine (1) ve Ramazan Taha Sarıkuş (3) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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