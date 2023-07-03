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Depremzedeler kurslarda öğrendikleri el işini memleketlerine döndüklerinde de yapacak

AA

Depremzedeler kurslarda öğrendikleri el işini memleketlerine döndüklerinde de yapacak

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeler, kurslarda öğrendikleri el işi yapımını memleketlerine döndüklerinde de sürdürmeyi planlıyor.

Deprem felaketinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'nda misafir edilen depremzedelere yönelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı'nın öncülüğünde çeşitli kurslar açıldı.

Gençlik merkezi görevlileri tarafından depremzede kadınlara taş baskı ve coğrafi işaretli Kastamonu çarşaf bağından (tırnak bağı) mutfak önlüğü, sehpa örtüsü, çarşaf ve kese başta olmak üzere çeşitli eşyaların yapımı öğretiliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu Müdürü İrfan Uzuner, AA muhabirine, yurtlarında 12 Şubat'tan itibaren depremzedeleri ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Valilik koordinesinde depremzedelere yönelik çalışmaların hızla başladığını belirten Uzuner, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Kızılay gibi kurumlar, hep beraber misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar 1300'e yakın misafir ağırladık. Şu anda 111 misafirimiz var." dedi.

Gençlik merkezi çalışanı Türkan Koçer de afetzedelere yönelik çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Yurtlarda kalan öğrencilerimiz için akran ve değerler eğitiminin yanı sıra ana sınıfı açtık. Kadınlarımız için de tırnak bağı, taş baskı kurslarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Semra Karkacıoğlu ise katılımcıların çok memnun olduğunu anlatarak, "Kursiyerlerimiz bunun bir terapi gibi olduğunu söylüyor. Burada yaptığımız ürünleri sergileyeceğiz. Tepsi örtüleri, sofra takımları, mutfak önlükleri, masa örtüleri yapıyoruz. Kursiyerlerimiz taş baskı ve tırnak bağını memleketlerine gittiklerinde de devam ettirmeyi düşünüyor." ifadesini kullandı.

- Depremzedeler kurslardan memnun

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Güzide İşgörür, "Kendime masa örtüsü ve mutfak önlüğü yaptım. Tırnak bağını öğrendik. Bize çok güzel motivasyon oluyor. İleride bu işi arkadaşlarım yapmayı düşünüyor. Onlar yaparsa ben de sergilerim. Ben Kastamonu'yu çok sevdim. İnsanlarını çok sevdim." şeklinde konuştu.

Depremden 8 gün sonra Kahramanmaraş'tan gelen Derya Türk ise şunları kaydetti:

"Burası bize çok iyi geldi, terapi oluyor. Başta yaşadıklarımızı birbirimize anlattık, şimdi de kursta neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlatıyoruz. Kızlarım için, kendim için sehpa örtüsü, önlük, tırnak bağı yapıyoruz. Tırnak bağı buranın meşhur işi. Boya ile resim ve desen yapıyoruz. Gittiğimde memleketimde yapmayı düşünüyorum. Kahramanmaraş'a gidersem özellikle genç kızlarımıza önereceğim. Gittiğimde her evde bir önlük, bir sehpa örtüsü, çanta olması için çalışacağım. Çok hoşuma gitti, orada da yapıp satmayı düşünüyorum. Ablamlara bunların fotoğrafını attım. Sipariş de almaya başladım."

Malatyalı Fatma Ergün de devletin kendilerine sahip çıktığını vurgulayarak, "Devletimiz bütün imkanlarıyla arkamızda oldu. Yemeğimizden sıcak su ihtiyacımıza kadar her şeyimizi karşıladılar. Allah devlete, millete zeval vermesin. Burada açılan el işi, Kur'an kursu gibi kurslarla sosyal alanda da devletimiz arkamızda oldu. Gittiğim zaman yapmayı ben de düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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