Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu-İnebolu kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aniden bastıran doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından yerler beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçlarında zarar oluştu.

Bazı sürücüler, benzin istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazıları ise yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.

Yağış anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.





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