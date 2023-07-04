Abana'nın bir kısmında denize girmek yasaklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde fiziki şartları ve yapısı uygun olmayan bir bölgede denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Abana Liman Bölgesi olarak bilinen Şehir Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Abana İlçe Turizm Komisyonu kararına istinaden geçmiş yıllarda meydana gelen can kayıplarının bundan sonraki turizm döneminde yaşanmaması adına, fiziki şartları ve yapısı denize girmeye uygun olmayan Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda denize girmek Kaymakamlığımızca yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.





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