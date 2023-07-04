Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan öğretmen tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, öğretmenlik görevini sürdüren K.G'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.G. ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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