Kastamonu'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişinin iş yerinden cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cide Kapalı Pazar Yeri girişinde Mevlüt Ayna'ya ait iş yerine gelen H.U. alışverişin ardından ürünlerin bulunduğu tezgahtaki telefonu alarak uzaklaştı.
Telefonu bıraktığı yerde bulamayan Mevlüt Ayna'nın eşi Habibe Ayna, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Görüntüyü izleyen Habibe Ayna, telefonunun tezgahtan çalındığını görünce Cide Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Gözaltına alınan H.U. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.