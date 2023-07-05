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Kastamonu'da, balkonda otururken başından vurularak ölen gencin kuzeni gözaltına alındı

AA

Kastamonu'da, balkonda otururken başından vurularak ölen gencin kuzeni gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.

Kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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