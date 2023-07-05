Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

T.G. yönetimindeki 34 AN 0870 plakalı hafif ticari araç, D 100 kara yolunun Suluca köyü mevkiindeki kavşakta S.G. idaresindeki 34 SA 0944 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki sürücüler ile bir başka kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapanan yol, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları ekiplerince temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.



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